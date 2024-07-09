مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يوليو.. إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي يورو والأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا - ألمانيا

يشهد اليوم 9 يوليو 2024 الموافق الثلاثاء نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا، وعلى الجانب الآخر نفس الدور في كوبا أمريكا 2024.

يورو 2024

إسبانيا × فرنسا.. تقام المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 في تمام الساعة العاشرة مساء.

أخبار متعلقة:
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: خاطبنا استاد القاهرة لتأجيل غلقه للصيانة الونش يكشف كواليس تجدد إصابته وخطأه الذي أدهش الجراح.. ورأيه في عدم لعب الزمالك للقمة محمد فاروق: خاطبنا 5 دول أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع

ويستضيف استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ المباراة.

وتأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا لهذا الدور بعد الانتصار على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين × كندا.. تقام المباراة فجر الأربعاء في تمام الساعة الثالثة فجرا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأهلت الأرجنتين بعد الفوز على الإكوادور بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لكل منهما.

بينما وصل منتخب كندا بعد تخطي فنزويلا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لكل فريق.

كوبا أمريكا 2024 يورو 2024 إسبانيا فرنسا الأرجنتين كندا
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: ربما يمكننا الفوز بـ يورو.. وانتصرنا على فرق هناك في المونديال يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة يورو 2024 - مدافع ريال مدريد جاهز لمواجهة إسبانيا رغم غيابه عن التدريبات يورو 2024 - مهاجم فرنسا جاهز لمواجهة إسبانيا بيدري يرد على رسالة كروس المؤثرة يورو 2024 - الكشف عن كرة نصف النهائي والنهائي يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا
أخر الأخبار
رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: تراجعنا عن عدم استضافة مباراة الأهلي ضد بيراميدز 11 دقيقة | الدوري المصري
استقالة دعبس من رئاسة مودرن سبورت.. وتنازله عن حصته للملاك السابقين 27 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: فنربخشة يفاوض أهلي جدة من أجل ضم نجمه وفقا لرغبة مورينيو 28 دقيقة | ميركاتو
كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: ربما يمكننا الفوز بـ يورو.. وانتصرنا على فرق هناك في المونديال 58 دقيقة | ألمانيا 2024
بيلد: تشيلسي يستهدف موهبة دورتموند ساعة | ميركاتو
رئيس استاد القاهرة: سنخطر الأهلي برفض استضافة مباراة بيراميدز بسبب تصريحات كولر ساعة | الدوري المصري
دعبس في تصريحات نارية: الإعلام ليس قاضيا وهذه حقيقة قصة رفعت بالكامل ساعة | الدوري المصري
على طريقة روكي.. حارس ليفربول ينضم إلى ريال بيتيس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي