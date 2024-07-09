مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يوليو.. إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي يورو والأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

يشهد اليوم 9 يوليو 2024 الموافق الثلاثاء نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا، وعلى الجانب الآخر نفس الدور في كوبا أمريكا 2024.

يورو 2024

إسبانيا × فرنسا.. تقام المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويستضيف استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ المباراة.

وتأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا لهذا الدور بعد الانتصار على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين × كندا.. تقام المباراة فجر الأربعاء في تمام الساعة الثالثة فجرا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأهلت الأرجنتين بعد الفوز على الإكوادور بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لكل منهما.

بينما وصل منتخب كندا بعد تخطي فنزويلا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لكل فريق.