مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: خاطبنا استاد القاهرة لتأجيل غلقه للصيانة

كشف مصدر من رابطة الأندية عن طلب تأجيل غلق استاد القاهرة للصيانة في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "خاطبنا استاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب لتأجيل غلق الملعب للصيانة والمقرر له يوم 26 يوليو إلى نهاية الدوري".

وأضاف "وذلك نظرا لوجود الكثير من المباريات التي تُلعب عليه".

وأتم "نشكر هيئة استاد القاهرة على تحمل استضافة مباريات الكثير من الفرق في الدوري هذا الموسم".

وانتقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أرضية استاد القاهرة قائلا: "وكنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولين عن صيانة الملعب تركوه أم لا، الملعب من سيئ إلى أسوأ والحفر تزداد كل يوم ويتم هرس العشب، استاد القاهرة كان أفضل ملعب في مصر وواجهة مصر ولا أعرف كيف حدث له ذلك".

وفي تصريحات لـ وليد عبد الوهاب لقناة أون تايم سبورتس قال: "استاد القاهرة يستقبل مباريات الدوري بصورة شبه يومية، وسيتم غلقه يوم 26 يوليو الجاري من أجل إجراء الصيانة الخاصة به".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة يوم 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12.