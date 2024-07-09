مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: خاطبنا استاد القاهرة لتأجيل غلقه للصيانة

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 00:28

كتب : بسام أبوبكر

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف مصدر من رابطة الأندية عن طلب تأجيل غلق استاد القاهرة للصيانة في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "خاطبنا استاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب لتأجيل غلق الملعب للصيانة والمقرر له يوم 26 يوليو إلى نهاية الدوري".

وأضاف "وذلك نظرا لوجود الكثير من المباريات التي تُلعب عليه".

أخبار متعلقة:
رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة

وأتم "نشكر هيئة استاد القاهرة على تحمل استضافة مباريات الكثير من الفرق في الدوري هذا الموسم".

وانتقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أرضية استاد القاهرة قائلا: "وكنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولين عن صيانة الملعب تركوه أم لا، الملعب من سيئ إلى أسوأ والحفر تزداد كل يوم ويتم هرس العشب، استاد القاهرة كان أفضل ملعب في مصر وواجهة مصر ولا أعرف كيف حدث له ذلك".

وفي تصريحات لـ وليد عبد الوهاب لقناة أون تايم سبورتس قال: "استاد القاهرة يستقبل مباريات الدوري بصورة شبه يومية، وسيتم غلقه يوم 26 يوليو الجاري من أجل إجراء الصيانة الخاصة به".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة يوم 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12.

استاد القاهرة رابطة الأندية الدوري المصري
نرشح لكم
الونش يكشف كواليس تجدد إصابته وخطأه الذي أدهش الجراح.. ورأيه في عدم لعب الزمالك للقمة محمد فاروق: خاطبنا 5 دول أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: خاطبنا استاد القاهرة لتأجيل غلقه للصيانة ساعة | الدوري المصري
الونش يكشف كواليس تجدد إصابته وخطأه الذي أدهش الجراح.. ورأيه في عدم لعب الزمالك للقمة 2 ساعة | الدوري المصري
محمد فاروق: خاطبنا 5 دول أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع 3 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر 3 ساعة | ألمانيا 2024
مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة 4 ساعة | الدوري المصري
تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة 4 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي