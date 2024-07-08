الونش يكشف كواليس تجدد إصابته وخطأه الذي أدهش الجراح.. ورأيه في عدم لعب الزمالك للقمة

كشف محمود حمدي الونش عن كواليس تجدد إصابته في الرباط الصليبي وموقفه من العودة.

وقال الونش في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "مر الكثير من عملية التأهيل ولم يبقَ سوى القليل".

وعن تجدد الإصابة قال: "أجريت العلاج الطبيعي في دبي وقطر، والجراح حدد لي 8 أشهر قبل العودة، ولكني عدت بعد 6 أشهر فقط "سخنت" ونزلت ولم يطالبني أحد بالهدوء".

وأضاف "روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق قال لي إني إذا لعبت مباراتين أو 3 قبل أمم إفريقيا سأتواجد معه، ولذلك أردت العودة ولكن لم أتمكن من ذلك".

وأكمل "ثم لعبت البطولة الودية في الإمارات ومن هنا حدثت المشكلة، حيث لعبت مباريات كثيرة في وقت قليل واعتبرت أني داخل الفريق ونسيت أني كنت مصابا من الأصل".

وأوضح "تعرضت لضربة في مباراة اتحاد جدة ولم أكن أشعر أنها أسفرت عن إصابة في الرباط الصليبي، وبالفعل عدت للمباراة ولعبت آخر دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول، وتم استبدالي احترازيا بين الشوطين".

وكشف "ولكن حين وصل جوميز كمدرب جديد في مراني الأول مع الصفقات الجديدة، في كرة مشتركة في التدريبات سمعت الصوت في ركبتي فجلست في مكاني".

وتابع "عدت للجراح فصرخ وذكرني بأنه حدد مدة معينة كان يجب الالتزام بها ليأخذ الوتر وقته حتى يؤدي وظائفه مرة أخرى".

وعن المدربين الذين مروا عليه مؤخرا في الزمالك قال: "خوان كارلوس أوسوريو كانت تدريباته ممتازة ولكن مشكلته الوحيد أنه لا يهمه الخصم. كان يلعب باثنين فقط في الدفاع والبقية في الهجوم، ويطلب من اللاعبين أمور تفوق طاقاتهم".

وأكمل "مؤمن سليمان هو أكثر مدرب تحدث معي حول تصحيح أخطائي في بدايتي مع الزمالك، وكان صبورا معي طوال الوقت، وبالفعل عملت مع محلل أداء لفترة طويلة".

وواصل "أما أكثر مدرب طورني كان جيسوالدو فيريرا على مستوى التمركز، وكذلك سامي الشيشيني صنع فارقا كبيرا بالنسبة لي خلال تواجده مع باتريس كارتيرون، وفي منتخب مصر هيكتور كوبر ساعدني كثيرا".

وعن التتويج ببطولة الكونفدرالية قال: "لم يكُن الشعور إيجابيا حتى أتت الصفقات الجديدة ومنحتنا دفعة للأمام، ودعم جماهير الزمالك صنع الفارق".

وأكمل "تواجدت أنا وشيكابالا لدعم اللاعبين في نهائي الكونفدرالية وركزنا على استغلال ضغط الدقائق الأولى للعودة في النتيجة أمام نهضة بركان المغربي".

وتابع "أتمنى اللحاق بمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، وستكون ضغوطه مختلفة خصوصا بعد خسارتنا في نهائي كأس مصر".

وعن رأيه في أزمة المنتخب الأولمبي قال: "هناك أندية نظرت لمصالحها الشخصية ورفضت انضمام لاعبيها للمنتخب الأولمبي".

أما عن قرار الزمالك بعدم لعب قمة الدوري قال: "كان قرارا صحيحا بسبب الأزمات التحكيمية وكان يجب أن تكون هناك وقفة، حين تتوافر تقنية الفيديو وتستمر أخطاء الحكام فما الحل"؟

وأكمل "أخطاء الحكام متكررة في مباريات الزمالك، ولكن لا يمكنني القول بإنها متعمدة".

وكشف "وائل جمعة حاول ضمي أكثر من مرة للأهلي حين كان مدير الكرة وكنت أنا في طلائع الجيش".