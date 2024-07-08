محمد فاروق: خاطبنا 5 دول أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد فاروق

يرى محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن أخطاء التحكيم قلت في الفترة الأخيرة في الدوري المصري.

وقال فاروق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الحكام في الفترة الأخيرة تسير بشكل جيد في الدوري والأخطاء التحكيمية أقل بكثير من قبل ذلك".

وأضاف "خاطبنا 5 دول وهي فرنسا والبرتغال وإسبانيا إنجلترا وإيطاليا لاستقدام طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز".

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وأتم تصريحاته "الحكم الذي سيتسبب في خطأ فادح خلال أي مباراة سيتم استبعاده لنهاية الموسم".

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل بحكام أجانب.

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