رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك

رد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على شكوى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من حالة أرضية الملعب بعد مباراة طلائع الجيش.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصل بي واعتذر عن هجوم مارسيل كولر على أرضية استاد القاهرة ووعد بتصحيح الصورة خلال دقائق".

وأضاف "هناك مباراة كل يوم على الملعب ولكى نجري صيانة كاملة سنأخذ 10 ايام على الاقل".

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وأوضح "نجري عمليات الصيانة قدر الإمكان وأقول لمن يتضرر من الملعب: لو تفضل اللعب في استاد اخر فنحن لن نمانع".

وفي تصريحات أخرى لقناة أون تايم سبورتس قال: "استاد القاهرة يستقبل مباريات الدوري بصورة شبه يومية، واستقبلنا مباراة لمنتخب مصر و9 تدريبات ومباراتين للمنتخب الأولمبي ولذلك لم نتمكن من إجراء الصيانة في فترة التوقف الدولي".

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في الجولة 30 من الدوري.

الأهلي حامل اللقب يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي لعب 4 مباريات أقل.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة يوم 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12.

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