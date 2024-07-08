يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

يرى لويس دي لا فوينتي مدرب منتحب إسبانيا إن 50% من مستوى كيليان مبابي تعادل 100% من اللاعبين الآخرين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الغد ستكون فرصة بسبب العمل الذي قدمناه وأيضا فرصة للوصول لنهائي اليورو، ستكون مباراة علينا أن نتركب فيها عدد قليل من الأخطاء".

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وواصل "سنحاول أن نضع خططا تساعدنا على الفوز بالمباراة، طريقتنا جميلة في المشاهدة ولكن الأهم تحقيق الفوز لأنه هو ما يحتسب في النهاية".

وأكمل "بالنسبة لي منتخب إسبانيا هو الأفضل ولكننا سنواجه فرنسا وهو قوي مثلنا".

وعند سؤاله حول ما إذا كان منتخب فرنسا مملا قال: "ما أقدره هو إمكانياتهم ولديهم لاعبون على مستوى عال للغاية وفريق رائع، كل شخص بإمكانه أن يمل مما يريد ولكني لا أمل".

واستمر "منتخب إسبانيا حاليا لديه مدرب مختلف ونحاول أن نقدم أسلوب مختلف ونحاول إضافة لمسة خاصة، ربما كان في الماضي أفضل أو أسوأ ولكننا نملك طابعنا حاليا".

وعن المقارنة بين نيكو ويليامز وكيليان مبابي قال: "كلاهما لاعبان رائعان ولكن بالنسبة لي لاعبي أفضل".

وواصل "مبابي لاعب غير متوقع حتى سواء و50% من مستواه هو 100% من اللاعبين الآخرين ويمكنه حل المشكلة بحركة واحدة، سنحاول الحد من خطورته ولدي ثقة عمياء في هذا الفريق".

وشدد "أتفق بشكل كامل مع ألفارو موراتا، نجم مثله لا يعامل بطريقة عادلة، ولا أتفق مع من ينتقدونه".

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