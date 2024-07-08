مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة ضد بيراميدز في الدوري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، ولا يزال متبقي 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي أمام بيراميدز".

وأضاف "بعد عودة الشناوي من الإصابة تحدثت معه بصراحة وأخبرته بصعوبة مشاركته في كل المباريات نظرا للضغط الشديد الذي يتعرض له الفريق، وأيضا لأن شوبير أثبت نفسه وحصل على الثقة ولا أريده أن يفقد حساسية الملعب حتى يكون جاهزا في أي وقت نحتاج له وهو بالفعل أثبت أنه جدير بالفرصة".

وتعجب قائلا: "وكنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولين عن صيانة الملعب تركوه أم لا، الملعب من سيئ إلى أسوأ والحفر تزداد كل يوم ويتم هرس العشب، استاد القاهرة كان أفضل ملعب في مصر وواجهة مصر ولا أعرف كيف حدث له ذلك".

وأكمل "لم ندخل مباراة طلائع الجيش في الشوط الأول بشكل جيد وأضعنا عدة فرص وأيضا المنافس وأشكر شوبير أنه حافظ على التعادل السلبي في الشوط الأول".

وأوضح "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين وأجريت تبديلات ساعدت في تحسين الأداء وسجلنا هدفين وسعيد بالفوز".

وتابع "كهربا عاد للتدريبات ولكن تدريب جماعي واحد فقط غير كافي بالنسبة لي ليتواجد مع الفريق في المباراة ولذلك غاب أمام طلائع الجيش".

وأتم تصريحاته "سنحصل على راحة غدا أولا ثم نبدأ الاستعداد لبيراميدز".