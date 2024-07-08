مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 22:06

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة ضد بيراميدز في الدوري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، ولا يزال متبقي 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

أخبار متعلقة:
تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي أمام بيراميدز".

وأضاف "بعد عودة الشناوي من الإصابة تحدثت معه بصراحة وأخبرته بصعوبة مشاركته في كل المباريات نظرا للضغط الشديد الذي يتعرض له الفريق، وأيضا لأن شوبير أثبت نفسه وحصل على الثقة ولا أريده أن يفقد حساسية الملعب حتى يكون جاهزا في أي وقت نحتاج له وهو بالفعل أثبت أنه جدير بالفرصة".

وتعجب قائلا: "وكنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولين عن صيانة الملعب تركوه أم لا، الملعب من سيئ إلى أسوأ والحفر تزداد كل يوم ويتم هرس العشب، استاد القاهرة كان أفضل ملعب في مصر وواجهة مصر ولا أعرف كيف حدث له ذلك".

وأكمل "لم ندخل مباراة طلائع الجيش في الشوط الأول بشكل جيد وأضعنا عدة فرص وأيضا المنافس وأشكر شوبير أنه حافظ على التعادل السلبي في الشوط الأول".

وأوضح "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين وأجريت تبديلات ساعدت في تحسين الأداء وسجلنا هدفين وسعيد بالفوز".

وتابع "كهربا عاد للتدريبات ولكن تدريب جماعي واحد فقط غير كافي بالنسبة لي ليتواجد مع الفريق في المباراة ولذلك غاب أمام طلائع الجيش".

وأتم تصريحاته "سنحصل على راحة غدا أولا ثم نبدأ الاستعداد لبيراميدز".

الأهلي محمد الشناوي الدوري المصري مارسيل كولر
نرشح لكم
رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة الـ12 على التوالي.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في طلائع الجيش الضحية المفضلة.. عمرو السولية يعمق رقمه أمام طلائع الجيش الثانية على التوالي والمساهمة السابعة.. عمر كمال يواصل الصناعة مع الأهلي
أخر الأخبار
رئيس استاد القاهرة يرد على كولر عبر في الجول: لو تفضل اللعب في ملعب آخر لن نمانع 30 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر 49 دقيقة | ألمانيا 2024
مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة ساعة | الدوري المصري
تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي