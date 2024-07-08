بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 21:25

كتب : بسام أبو بكر

احتفال فيستون ماييلي بهدف بيراميدز ضد الاتحاد

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز حقيقة حصول مهاجم الفريق فيستون ماييلي على 3 إنذارات قبل اللعب في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال زاهر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فيستون ماييلي حصل على إنذارين فقط في مباراتي سموحة".

وأضاف "المهاجم لم يتلقَ أي إنذارات أمام طلائع الجيش".

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وأوضح "في مباراة الطلائع تلقينا إنذارين فقط لكريم حافظ وأحمد توفيق، وبالتالي مشاركته أمام الاتحاد السكندري كانت قانونية".

وأكمل "رابطة الأندية تخطر كل الأندية قبل بداية كل جولة بالإنذارات وموقف اللاعبين الموقوفين، وكذلك بعد المباريات، والأمر ينطبق على الجميع".

وحقق بيراميدز فوزا ساحقا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد.

بيراميدز يتصدر الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي لعب 4 مباريات أقل.

الأهلي حامل اللقب يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري المصري.

فيستون ماييلي الدوري المصري بيراميدز
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