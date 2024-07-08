بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - هدف وسام أبو علي

واصل وسام أبو علي لاعب الأهلي التألق مع الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقترب أبو علي من كتابة رقم قياسي للاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري.

وسجل أبو علي هدفا مع الأهلي منذ قليل ضد طلائع الجيش في فوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل بالجولة 31.

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ووصل أبو علي للهدف الثامن بقميص الأهلي في بطولة الدوري ليكون على بعد هدفين فقط من أن يكون أكثر فلسطيني تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري المصري.

مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق هو أكثر فلسطيني تسجيلا للأهداف في الدوري المصري حتى الآن برصيد 10 أهداف سجلهم في موسم 1992-1993.

بينما يأتي في المركز الثاني محمد صالح الذي سجل 9 أهداف مع إيسترن كومباني في موسم 2021/2022.

ويتبقى للأهلي 11 مباراة في الدوري هذا الموسم بإمكان وسام أبو علي المشاركة فيهم.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري
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