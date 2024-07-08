الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يستعد الأهلي وبيراميدز لخوض المباراة الحاسمة المؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في الجولة 30 من الدوري.

بينما حقق بيراميدز فوزا ساحقا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد.

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بيراميدز يتصدر الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي لعب 4 مباريات أقل.

الأهلي حامل اللقب يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 12 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين مرة أخرى يوم 22 يوليو في الجولة 31 من الدوري.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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