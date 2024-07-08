الـ12 على التوالي.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في طلائع الجيش

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الانتصار الـ12 على التوالي في الدوري المصري وهذه المرة أمام طلائع الجيش بثنائية دون رد في الجولة 30 من المسابقة.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، ولا يزال متبقي 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

ثنائية الأهلي سجلها كل من عمرو السولية ووسام أبو علي.

وصف المباراة

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات أبرزها مشاركة مصطفى شوبير في المرمى.

وبدأت المباراة بسيطرة ومحاولات من الأهلي مع اعتماد طلائع الجيش على الهجمات المرتدة.

وأرسل محمد هاني عرضية من ناحية اليمين اصطدمت في الدفاع ثم بالقائم قبل أن يبعدها الحارس عمر رضوان.

وواصل الأهلي محاولاته بفرصة من إمام عاشور الذي مر من ناحية اليسار وسدد كرة قوية تصدى لها عمر روضان.

وتصدى مصطفى شوبير لفرصة خطيرة كادت تسفر عن هدف لطلائع الجيش بعد تسديدة من محمد هاني تصدى لها، ثم تابعها جودين شيكا وأنقذ شوبير مرمى الأهلي مرة أخرى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثلاثي عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية بدلا من محمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر.

ومع انطلاق الشوط الثاني هتفت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات للراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق.

وأتت تبديلات كولر نتيجة سريعة بعدما سجل عمرو السولية الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 49.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم إمام عاشور اصطدمت بالدفاع وارتدت إلى السولية الذي سددها في المرمى.

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عمرو السولية يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الطلائع لتصبح النتيجة👇



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طلائع الجيش 0 pic.twitter.com/SBQ8Dk3GML — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2024

ثم أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر كمال وضعته في مواجهة المرمى.

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وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي🦅 لتصبح النتيجة



الأهلي 2 ⚽⚽

طلائع الجيش 0 pic.twitter.com/Ryr91Jqc7x — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2024

وسجل وسام أبو علي هدفا ثالثا للأهلي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من إمام عاشور، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على المهاجم الفلسطيني.

وشارك رضا سليم بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 81 كرابع تبديلات كولر في المباراة.

ثم شارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من إمام عاشور في آخر تبديلات الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثنائية دون رد.

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