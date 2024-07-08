الضحية المفضلة.. عمرو السولية يعمق رقمه أمام طلائع الجيش

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - هدف عمرو السولية

سجل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي هدفا جديدا في مرمى طلائع الجيش.

وسجل السولية الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 50، في مباراة الجولة 30 من الدوري.

أكثر فريق سجل عمرو السولية في مرماه هو طلائع الجيش، حيث رفع حصيلته التهديفية أمامه إلى 9 أهداف.

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السولية سجل 3 أهداف أمام الطلائع مع الإسماعيلي، وهدف اليوم كان السادس له مع الأهلي أمام نفس الفريق.

ثاني أكثر الفرق تلقيا لأهداف السولية هو بيراميدز برصيد 4 أهداف، ثم الإنتاج الحربي برصيد 3 أهداف.

وللمرة الثانية على التوالي، فاز عمرو السولية بجائزة رجل المباراة أمام نفس الطريق، وهو طلائع الجيش.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في المباراة القادمة يوم الجمعة 12 يوليو، حيث يتصدر بيراميدز الدوري بفارق 11 نقطة، ولعب 4 مباريات أكثر.

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