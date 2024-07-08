الثانية على التوالي والمساهمة السابعة.. عمر كمال يواصل الصناعة مع الأهلي

واصل عمر كمال عبد الواحد ظهير الأهلي الصناعة بالقميص الأحمر في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

جاء ذلك بالهدف الثاني في الدقيقة 54 الذي سجله وسام أبو علي، في مباراة الجولة 30 من الدوري.

وبذلك صنع كمال هدفا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد صناعته أمام الداخلية.

وهي الصناعة الخامسة لعمر كمال مع الأهلي هذا الموسم، والمساهمة التهديفية السابعة حيث سجل هدفين.

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وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي🦅 لتصبح النتيجة



الأهلي 2 ⚽⚽

طلائع الجيش 0 pic.twitter.com/Ryr91Jqc7x — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2024

الأهلي متقدم على طلائع الجيش بهدفين دون رد، والنتيجة الحالية ترفع رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في المباراة القادمة يوم الجمعة 12 يوليو، حيث يتصدر بيراميدز الدوري بفارق 11 نقطة، ولعب 4 مباريات أكثر.