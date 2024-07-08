الثانية على التوالي والمساهمة السابعة.. عمر كمال يواصل الصناعة مع الأهلي

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد

واصل عمر كمال عبد الواحد ظهير الأهلي الصناعة بالقميص الأحمر في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

جاء ذلك بالهدف الثاني في الدقيقة 54 الذي سجله وسام أبو علي، في مباراة الجولة 30 من الدوري.

وبذلك صنع كمال هدفا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد صناعته أمام الداخلية.

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وهي الصناعة الخامسة لعمر كمال مع الأهلي هذا الموسم، والمساهمة التهديفية السابعة حيث سجل هدفين.

الأهلي متقدم على طلائع الجيش بهدفين دون رد، والنتيجة الحالية ترفع رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في المباراة القادمة يوم الجمعة 12 يوليو، حيث يتصدر بيراميدز الدوري بفارق 11 نقطة، ولعب 4 مباريات أكثر.

عمر كمال عبد الواحد الأهلي الدوري المصري
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