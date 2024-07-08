يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

يرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن منتخب إسبانيا هو أكثر من أبهر الناس حتى الآن في بطولة يورو 2024.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2024.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قدرة إسبانيا على التحكم في المباراة تجعل خط وسطهم قوي جدا خاصة رودري الذي يعد عنصرا أساسيا، أعتقد أنهم أظهروا جودتهم منذ بداية البطولة ولا يوجد أي ضغط عليهم، وهو أكثر فريق أبهر الناس منذ بداية البطولة".

أخبار متعلقة:
الثالثة على التوالي والأول ذهابا وإيابا.. وسام أبو علي لا يتوقف عن التسجيل غزل المحلة ينعى كبير مشجعي النادي مدرب بيراميدز: الضغط على الأهلي وليس علينا آس: لونين يفتح أبواب رحيله من مدريد.. والمرشح لخلافته

وواصل "مانيان حارس مرمى على مستوى عالمي سواء على خط المرمى أو في اللعب بالقدم ويتمتع بصفات القيادة ولكنه عانى من بعض المشاكل الجسدية التي أفقدته الاستمرارية سابقا".

وتابع "مبابي خرج في الدقيقة 110 بالمباراة الماضية وكان من الصعب عليه أن يلعب بالوقت الإضافي ولذلك وضعنا له برنامج استشفائي ولكن كان من الأفضل أن نحصل على يوم إضافي، الأمر لا علاقة له بالمباراة الماضية ولكن بكل ما حدث بنهاية الموسم والإصابة التي تعرض لها في الركبة وظهره والصدمة التي تعرض لها، كان من الممكن أن يغادر البطولة".

وعن لعب لابورت صاحب الأصول الفرنسية لمنتخب إسبانيا قال: "لقد اتخذ قراره والأهم هو أن يكون سعيدا، هناك لاعب آخر أيضا اختار اللعب لإسبانيا ولكن أنا لا اشعر بأي ندم".

وشدد "مشاركة مبابي بالقناع هي أمر جديد بالنسبة له وعندما يلعب به فهو لا يحظى برؤية عادية وقد تعرض لصدمة جديدة ولكن الكدمة تعافت الآن على كل حال عليه أن يعتاد اللعب به لعدة أشهر".

وعند سؤاله عن كون كرة القدم التي تقدمها فرنسا مملة أجاب: "هل أنت متأكد؟ اسمع إذا كنت تشعر بالملل من أي شيء عليك ألا تشاهد مباريات فرنسا، بطولة اليورو صعبة على الجميع ولكن أنا لا أعطي للامر أهمية حتى الآن على الرغم من كل شيء".

وأكمل "جيرو لعب عدة مباريات بالفعل وأعتقد اننا كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف".

وكان منتخب فرنسا قد فاز على البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

فرنسا ديدييه ديشامب يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر يورو 2024 - مدافع ريال مدريد جاهز لمواجهة إسبانيا رغم غيابه عن التدريبات يورو 2024 - مهاجم فرنسا جاهز لمواجهة إسبانيا بيدري يرد على رسالة كروس المؤثرة يورو 2024 - الكشف عن كرة نصف النهائي والنهائي يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
يورو 2024 - دي لا فوينتي: 50% من مبابي هي 100% من أي لاعب آخر 16 دقيقة | ألمانيا 2024
مؤتمر كولر: الشناوي سيكون حارس الأهلي أمام بيراميدز.. وحالة استاد القاهرة سيئة 33 دقيقة | الدوري المصري
تعديل مواعيد مباريات الدوري لتقام في التاسعة بدلا من السابعة ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الضحية المفضلة.. عمرو السولية يعمق رقمه أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي