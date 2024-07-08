يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة

يرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن منتخب إسبانيا هو أكثر من أبهر الناس حتى الآن في بطولة يورو 2024.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2024.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قدرة إسبانيا على التحكم في المباراة تجعل خط وسطهم قوي جدا خاصة رودري الذي يعد عنصرا أساسيا، أعتقد أنهم أظهروا جودتهم منذ بداية البطولة ولا يوجد أي ضغط عليهم، وهو أكثر فريق أبهر الناس منذ بداية البطولة".

وواصل "مانيان حارس مرمى على مستوى عالمي سواء على خط المرمى أو في اللعب بالقدم ويتمتع بصفات القيادة ولكنه عانى من بعض المشاكل الجسدية التي أفقدته الاستمرارية سابقا".

وتابع "مبابي خرج في الدقيقة 110 بالمباراة الماضية وكان من الصعب عليه أن يلعب بالوقت الإضافي ولذلك وضعنا له برنامج استشفائي ولكن كان من الأفضل أن نحصل على يوم إضافي، الأمر لا علاقة له بالمباراة الماضية ولكن بكل ما حدث بنهاية الموسم والإصابة التي تعرض لها في الركبة وظهره والصدمة التي تعرض لها، كان من الممكن أن يغادر البطولة".

وعن لعب لابورت صاحب الأصول الفرنسية لمنتخب إسبانيا قال: "لقد اتخذ قراره والأهم هو أن يكون سعيدا، هناك لاعب آخر أيضا اختار اللعب لإسبانيا ولكن أنا لا اشعر بأي ندم".

وشدد "مشاركة مبابي بالقناع هي أمر جديد بالنسبة له وعندما يلعب به فهو لا يحظى برؤية عادية وقد تعرض لصدمة جديدة ولكن الكدمة تعافت الآن على كل حال عليه أن يعتاد اللعب به لعدة أشهر".

وعند سؤاله عن كون كرة القدم التي تقدمها فرنسا مملة أجاب: "هل أنت متأكد؟ اسمع إذا كنت تشعر بالملل من أي شيء عليك ألا تشاهد مباريات فرنسا، بطولة اليورو صعبة على الجميع ولكن أنا لا أعطي للامر أهمية حتى الآن على الرغم من كل شيء".

وأكمل "جيرو لعب عدة مباريات بالفعل وأعتقد اننا كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف".

وكان منتخب فرنسا قد فاز على البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.