الثالثة على التوالي والأول ذهابا وإيابا.. وسام أبو علي لا يتوقف عن التسجيل

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - هدف وسام أبو علي

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي التسجيل بالقميص الأحمر، هذه المرة في مرمى طلائع الجيش.

جاء ذلك بالهدف الثاني في الدقيقة 54 بصناعة عمر كمال عبد الواحد، في مباراة الجولة 30 من الدوري.

ووصل وسام أبو علي إلى هدفه الثامن في الدوري المصري الممتاز من 11 مباراة، والتاسع في جميع المسابقات مع الأهلي.

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وسام سجل في مباراته الأولى في الدوري أمام بلدية المحلة هدفين، ثم سجل أمام زد والاتحاد السكندري وطلائع الجيش في المباراة الماضية، وآخر أهدافه في الدوري أتت بثنائية أمام الداخلية.

وبذلك سجل المهاجم الفلسطيني في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

وأصبح طلائع الجيش أول فريق يسجل وسام أبو علي في مرماه ذهابا وإيابا، حيث أقيمت المباراة المؤجلة من الجولة 13 يوم 1 يوليو.

وسام أبو علي الأهلي الدوري المصري
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