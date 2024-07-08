مدرب بيراميدز: الضغط على الأهلي وليس علينا

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

يورتشيتش - بيراميدز

أبدى كورونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز اعتقاده أن الضغط على الأهلي وليس عليه قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

وقال الكرواتي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الضغط على الأهلي وليس علينا. نحن نسير بشكل جيد ونلعب جيدًا".

وتغلب بيراميدز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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الجمعة 12 يوليو ستشهد المباراة المرتقبة المؤجلة من الجولة الـ 14 بين بيراميدز المتصدر والأهلي حامل اللقب.

ويلعب الأهلي في الوقت الحالي أمام طلائع الجيش.

ويحتل بيراميدز الصدارة برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي قبل نهاية مباراة الجيش يأتي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، أي متأخر عن بيراميدز بفارق 14 نقطة، ولعب 5 مباريات أقل.

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