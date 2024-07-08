غزل المحلة ينعى كبير مشجعي النادي

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

تقدم نادي غزل المحلة بالتعازي في وفاة محمود مغاوري كبير مشجعي النادي.

وجاء بيان المحلة كالتالي:

يتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التعازي إلى أسرة الحاج محمود مغاوري كبير مشجعي النادي.

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سائلين المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

FilGoal.com ينعى الفقيد ويسأل الله لأهله الصبر والسلوان.

غزل المحلة
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