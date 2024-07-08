غزل المحلة ينعى كبير مشجعي النادي
الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
تقدم نادي غزل المحلة بالتعازي في وفاة محمود مغاوري كبير مشجعي النادي.
وجاء بيان المحلة كالتالي:
يتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التعازي إلى أسرة الحاج محمود مغاوري كبير مشجعي النادي.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
FilGoal.com ينعى الفقيد ويسأل الله لأهله الصبر والسلوان.
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