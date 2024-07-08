آس: لونين يفتح أبواب رحيله من مدريد.. والمرشح لخلافته

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

أندري لونين

افتتح أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد أبواب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق الحارس الأوكراني في الموسم الماضي بعد غياب تيبو كورتوا في أكثرية المباريات بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وحسب صحيفة آس فالمقربين من لونين لا يستبعدون رحيله بسبب رغبته في اللعب بشكل أساسي وهذا صعب بسبب وجود الحارس البلجيكي.

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وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يريد تجديد عقد لونين، لكن النادي يضع ديوجو كوستا حارس مرمى فريق بورتو كبديل محتمل له في حالة رحيله.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2025.

وتألق كوستا في يورو 2024 المقامة في ألمانيا خاصة ضد سلوفينيا في دور الـ16 من البطولة.

وتصدى كوستا لـ3 ركلات ترجيح وساهم في فوز البرتغال والتأهل إلى دور ربع النهائي.

وخسر منتخب البرتغال من فرنسا بركلات الترجيح أيضا في ربع النهائي.

ريال مدريد الدوري الإسباني لونين ديوجو كوستا تيبو كورتوا
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