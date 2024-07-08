بيراميدز يقسو على الاتحاد برباعية ويعزز صدارته للدوري

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز

حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية بيراميدز في المباراة كل من فيستون ماييلي وفخري لاكاي ومحمد حمدي ومحمود زلاكة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 68 من 27 مباراة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 27 مباراة.

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التشكيل

عوض فخري لاكاي غياب إبراهيم عادل في التشكيل، بينما قاد كريستوفر مابولولو هجوم الاتحاد السكندري.

أحداث المباراة

بادر بيراميدز بالهجوم مبكرا وكاد مصطفى فتحي أن يسجل بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة العاشرة.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة الـ 27 بالهدف الأول عن طريق لاكاي الذي تلقى تمريرة من ماييلي لينرد ويضع الكرة في الشباك.

وأنقذ محمود مرعي فرصة الهدف الاتحاد السكندري بعد أن أخرج الكرة من على خط مرمى بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين ضاعف محمد حمدي النتيجة لبيراميدز بالهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 58 بانفراد جديد بالمرمى بعد تمريرة من بلاتي توري في الدقيقة 58.

وأنهى محمود زلاكة رباعية بيرميدز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من لاكاي أمام المرمى الخالي.

وأهدر لاعبي بيراميدز أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الخامس قبل نهاية المباراة.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 يوليو.

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري
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