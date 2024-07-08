بيراميدز يقسو على الاتحاد برباعية ويعزز صدارته للدوري

حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية بيراميدز في المباراة كل من فيستون ماييلي وفخري لاكاي ومحمد حمدي ومحمود زلاكة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 68 من 27 مباراة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 27 مباراة.

التشكيل

عوض فخري لاكاي غياب إبراهيم عادل في التشكيل، بينما قاد كريستوفر مابولولو هجوم الاتحاد السكندري.

مابولولو وفرانك آلان يقودان هجوم الاتحاد 🟢✅ فخري لاكاي وفيستون ماييلي يقودان هجوم بيراميدز 🔵✅#في_الدوري pic.twitter.com/ItRvf0oP1M — FilGoal (@FilGoal) July 8, 2024

أحداث المباراة

بادر بيراميدز بالهجوم مبكرا وكاد مصطفى فتحي أن يسجل بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة العاشرة.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة الـ 27 بالهدف الأول عن طريق لاكاي الذي تلقى تمريرة من ماييلي لينرد ويضع الكرة في الشباك.

وأنقذ محمود مرعي فرصة الهدف الاتحاد السكندري بعد أن أخرج الكرة من على خط مرمى بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين ضاعف محمد حمدي النتيجة لبيراميدز بالهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 58 بانفراد جديد بالمرمى بعد تمريرة من بلاتي توري في الدقيقة 58.

وأنهى محمود زلاكة رباعية بيرميدز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من لاكاي أمام المرمى الخالي.

وأهدر لاعبي بيراميدز أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الخامس قبل نهاية المباراة.

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أهداف فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في الجولة الـ 30 بدوري نايل👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Qzyud2Y3pu — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2024

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 يوليو.