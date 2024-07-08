كوبا أمريكا 2024 – إقالة مدرب باراجواي بعد عدم حصوله على أي نقاط في البطولة

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

جارنيرو

أعلن اتحاد باراجواي لكرة القدم إقالة دانيل جارنيرو المدير الفني للمنتخب عقب الخروج من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق جارنيرو نتائج مخيبة للغاية في البطولة أدت إلى إقالته.

وليس ذلك فقط فقبل الخروج من كوبا أمريكا فقد قدم نتائج سيئة.

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وتذيل جارنيرو رفقة باراجواي مجموعته في كوبا أمريكا التي ضمت البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا بدون أي نقاط.

وخسر من كولومبيا بهدفين مقابل هدف، وبأربعة أهداف مقابل هدف من البرازيل، وفي المباراة الأخيرة خسر من كوستاريكا بهدفين مقابل هدف.

وإجمالا خاض جارنيرو 10 مباريات وفاز مباراتين وتعادل مثلهما وخسر 6.

وتولى المدير الفني الأرجنتيني تدريب المنتخب في 21 سبتمبر الماضي.

كوبا أمريكا 2024 باراجواي دانيل جارنيرو البرازيل كولومبيا
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