خبر في الجول - غيلاس قناوي يسافر إلى الجزائر للحصول على شهادة التجنيد

يسافر غيلاس قناوي لاعب المصري إلى الجزائر مسقط رأسه للحصول شهادة التجنيد الخاصة به.

وعلم FilGoal.com أن قناوي قد حصل على إذن من إدارة المصري والجهاز الفني من أجل السفر إلى الجزائر للحصول على شهادة التجنيد والعودة للمشاركة مع الفريق.

وانضم قناوي للمصري قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع وفاق سطيق.

اللاعب الجزائري صاحب الـ 25 عاما شارك مع المصري حتى الآن في 20 مباراة وسجل 4 أهداف.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة من 29 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد 21 يوليو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري أمس الأحد على بلدية المحلة بهدف دون مقابل.