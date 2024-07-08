فاركو يواصل محاولة الهروب من الهبوط بفوز قاتل على الداخلية

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 18:19

كتب : محمد رؤوف

فاركو

يواصل فريق فاركو محاولة الهروب من منطقة الهبوط بفوز قاتل على منافسه الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عمرو ناصر ثنائية فاركو، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 70.

وحصل كريم يحيى لاعب الداخلية على بطاقة حمراء بعدما تلقى الإنذار الأصفر الثاني.

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ولم يحقق أي فريق منهما الفوز في المباراة الماضية، إذ خسر الداخلية المباريات الثلاث الماضيين.

وعلى الجانب الآخر تعادل فاركو المباراة الماضية ضد الزمالك وقبلها خسر من الأهلي.

ووصل عمرو ناصر للهدف السابع له خلال الموسم الحالي بعد 18 مباراة لعبها.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو للنقطة 29 في المركز الـ 15 من 30 مباراة ليبتعد أكثر فأكثر من منطقة الهبوط.

وأصبح الفارق بين فاركو وبلدية المحلة 6 نقاط الذي يحتل المركز الـ16 المعرض للهبوط بعد 29 مباراة خاضها.

بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 متذيلا جدول الترتيب من 30 لقاء.

بداية قوية من الداخلية

بدأ الداخلية بشكل قوي للغاية إذ في الدقيقة 17 سدد شريف دابو على الطائر لكن تصدى لها محمد سعيد حارس مرمى فاركو.

وأنقذ محمد سعيد حارس مرمى فاركو فريقه من انفراد تام بعد خروجه في توقيت مثالي وسبق مهاجم الداخلية وأخرج الكرة قبل وصوله إليها في الدقيقة 40.

طرد مؤثر

تأثر الداخلية كثيرا بطرد كريم يحيى في الدقيقة 58 بعد تلقيه بطاقة صفراء أخرى.

هدفان قاتلان

تمكن عمرو ناصر من تسجيل هدفين في الوقت القاتل، فالأول جاء في الدقيقة 85 بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ضاعف النتيجة من رأسية متقنة.

عمرو ناصر الداخلية فاركو الدوري المصري
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