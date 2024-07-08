الاتحاد الليبي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

أحمد رفعت

تقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبد الحكيم إبراهيم الشلماني بالتعزية لنظيره الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وجاء خطاب الاتحاد الليبي لنظيره المصري كالآتي:

"ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب المصري، وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم إليكم وإلى أسرة اللاعب وكافة منظومة كرة القدم المصرية بخالص التعازي والمواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

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وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

أحمد رفعت الاتحاد الليبي الاتحاد المصري
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