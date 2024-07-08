تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الجيش.. وعودة أكرم وطاهر

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 17:46

كتب : حسام نور الدين

مصطفى شوبير - الأهلي

يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي في مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعاد أكرم توفيق وطاهر محمد للظهور في تشكيل الأهلي بعد الغياب في المباراة الماضية ضد الداخلية.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد – وسام أبو علي – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح – عمر كمال – رضا سليم – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة – كريم وليد

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

مصطفى شوبير الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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