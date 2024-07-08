انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(4) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق69. جوووول رابع عن طريق محمود زلاكة.

ق58. جووول ثالث لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من بلاتي توريه.

ق47. جووول الثاني لبيراميدز عن طريق محمد حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. العارضة تمنع هدفا رائعا من فيستون ماييلي بمقصية.

ق39. محمود مرعي ينقذ هدفا للاتحاد السكندري من على خط المرمى.

ق27. جووول أول لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي بعد تمريرة من فيستون مايلي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق10. تسديدة أولى رائعة من مصطفى فتحي ولكن فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل