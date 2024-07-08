تقرير: برشلونة يتواصل مع تياجو ألكانتارا من أجل منصب في الجهاز الفني

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول وفياريال

تواصلت إدارة برشلونة مع تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، الذي اقترب من الاعتزال، من أجل تولي منصب في الجهاز المساعد لهانز فليك مدرب البلوجرانا الجديد، وفقا لتقارير إسبانية.

يوم الأحد، قرر الإسباني تياجو ألكانتارا اعتزال كرة القدم هذا الصيف، حسب فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

فيما قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو يوم الاثنين إن إدارة النادي الكتالوني تواصلت مع تياجو لمعرفة ما إذا كان مهتما بأن يصبح جزءا من طاقم فليك.

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وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وأشار روميرو إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة هذا الأسبوع، مع بدء برشلونة الموسم التحضيري يوم الأربعاء.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

وعانى ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم المنصرم إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب تياجو عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

وهذا يعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

تياجو ألكانتارا برشلونة بايرن ميونيخ ليفربول هانز فليك
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