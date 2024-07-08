بعد اقترابه من مارسيليا.. رئيس لاتسيو: سنتعاقد مع لاعب أفضل من جرينوود بـ10 مرات

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

هاجم كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد بعدما اقترب من الانتقال إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى الجناح الإنجليزي الموسم المنقضي معارا إلى خيتافي وتمكن من الظهور بشكل جيد.

وقال لوتيتو خلال مؤتمر صحفي: "صفقة التعاقد مع جرينوود كانت قريبة العام الماضي لكنها انهارت في المراحل النهائية".

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وأتم "الآن لدي اسم آخر في القائمة، لا يمكنني مشاركة الاسم، لكنه أفضل بـ10 مرات من جرينوود".

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي الفرنسي أرسل عرضا إلى يونايتد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وذكر رومانو أن المحادثات مستمرة مع يونايتد والاتفاق قريب.

وأوضح رومانو بنود العرض وهو الإعارة مع إلزامية الشراء والحصول على نسبة من أعادة بيعه مستقبلا.

وأكد رومانو أن مانشستر يونايتد منفتح على هذه الصيغة.

وعلى الجانب الآخر كشف ديفيد أورنستين الصحفي في موقع ذا أثلتيك أن تم استدعاء جرينوود لعقد اجتماع مع مديري مانشستر يونايتد لمناقشة آخر ما يتعلق بالعثور على ناد جديد ثم غادر.

وحسب أورنستين فإن مارسيليا يتصدر سباق التعاقد بعد تقديم عرضا هاما بالإضافة إلى نادي لاتسيو أيضا.

وكان يوفنتوس قد دخل في مفاوضات مع جرينوود خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم إنهاء الصفقة بالرغم من مزاعم التقارير الإخبارية أن الصفقة كانت قد قاربت على الإنهاء من قبل النادي الإيطالي.

ووجه يوفنتوس أنظاره أكثر إلى جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد أيضا، لكن لم تصل الصفقة إلى مراحلها الأخيرة حتى حسب التقارير الإخبارية.

وعين مارسيليا روبرتو دي زيربي المدير الفني السابق لبرايتون ليقود الفريق الموسم المقبل.

ولعب جرينوود مع خيتافي 36 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي ماسون جرينوود مانشستر يونايتد لاتسيو
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