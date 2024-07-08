بعد التألق في بلجيكا.. موهبة الجزائر إلى فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني يوم الاثنين تعاقده مع الجزائري محمد الأمين عمورة قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

وتألق عمورة في صفوف وصيف الدوري البلجيكي الموسم الماضي، مما لفت الأنظار إليه.

وقال سيباستيان شيندزيلورز المدير الرياضي لفولفسبورج: "لقد اجتذب محمد الكثير من الاهتمام بسبب موهبته. ويسعدنا أنه سيكون جزءًا من فولفسبورج في المستقبل".

وأضاف "عمورة يناسب متطلباتنا تمامًا، ويجلب سرعة هائلة وتهديدًا للخصوم، ويمكن استخدامه بمرونة في الهجوم".

وأتم "نحن مقتنعون بأنه سيجلب الكثير من السعادة لفولفسبورج والدوري الألماني ككل".

فيما قال عمورة: "أنا فخور وسعيد لأنني سأتمكن من اللعب لمثل هذا النادي الكبير في ألمانيا".

وواصل الدولي الجزائري "فولفسبورج هو المكان المثالي بالنسبة لي".

وبدأ عمورة مسيرته الاحترافية في نادي وفاق سطيف الجزائري، ثم انتقل لفريق لوجانو في الدوري السويسري ولعب لمدة عامين وسجل 17 هدفًا.

وبعدها لعب في صفوف سانت جيلواز وأحرز معه 22 هدفا في 45 مباراة خلال موسم 2023/2024.

على الصعيد الدولي سجل عمورة 6 أهداف في 27 مباراة للمنتخب الجزائري.

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