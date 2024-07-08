التشكيل - الكرتي وماييلي أساسيان مع بيراميدز.. وساليفو يقود وسط الاتحاد

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - كريم الديب - بيراميدز - الاتحاد

يبدأ مورو ساليفو في التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد السكندري.

ودفع أحمد ساري المدير الفني للفريق بأحمد عادل بجانب مابولولو وفرانك آلان.

أما بيراميدز فيبدأ بكل من وليد الكرتي وبلاتي توريه في خط الوسط.

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وثنائي يقود هجوم بيراميدز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: سيف تقا - إسلام أبو سليمة - شريف رضا - كريم الديب

الوسط: أحمد عيد - مورو ساليفو - خالد الغندور

الهجوم: أحمد عادل - مابولولو - فرانك آلان.

بينما دكة البدلاء: عمر صلاح - أحمد غنيم - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عمر الوحش - عبد الغني محمد - عمرو صالح - فان ديرك - عمر عموري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه.

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - كريم حافظ - مروان حمدي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة من 26 مباراة بينما الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 29 مباراة.

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