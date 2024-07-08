انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(0) الداخلية

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

احتفال جابر كامل لاعب فاركو بهدفه ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه الداخلية في الجولة 30 ضمن مناسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، أي يعني خروجه من منطقة الهبوط، ويتذيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 لقاء.

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انتهت

ق 90 + 3: جوووول عمرو ناصر من رأسية متقنة.

ق 85: جوووول عمرو ناصر مهاجم فاركو بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية سكنت الشباك.

مباراة متوازنة

ق 58: طرد لكريم يحيى لاعب الداخلية بعد تلقيه بطاقة صفراء أخرى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: محمد سعيد "شيكا" ينقذ فاركو من انفراد تام بعد خروجه في توقيت مثالي وسبق مهاجم الداخلية وأخرج الكرة قبل وصوله إليها.

ق 17: تسديدة على الطائر من شريف دابو لاعب الداخلية لكن تصدى لها محمد سعيد حارس مرمى فاركو.

بداية المباراة

فاركو الداخلية الدوري المصري أحمد خطاب
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