بعدما ترك منتخب الأردن لأسباب شخصية.. عموتة مدربا للجزيرة الإماراتي

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

عموتة - الأردن

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الاثنين تعيين المغربي الحسين عموتة كمدير فني للفريق.

لم يكشف النادي الإماراتي تفاصيل التعاقد، لكنه اكتفى بالإعلان عن الصفقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الحسين عموتة على أعتاب تولى مهمة تدريب الجيش الملكي بعد رحيله عن منتخب الأردن، حسب شبكة بي إن سبورتس.

وقاد المدرب المغربي منتخب النشامي للوصول لنهائي كأس آسيا 2023 والخسارة من قطر في المباراة النهائية، كأكبر إنجاز في تاريخ البلاد.

حين ترك عموتة مهمة منتخب الأردن أوضح أنه اضطر إلى هذا القرار لأسباب شخصية.

وساهم المغربي في وصول النشامي لنهائيات كأس آسيا 2027 والوصول للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 باحتلال صدارة المجموعة.

وأوضح بيان الاتحاد الأردني وقتها: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية.

وقاد عموتة منتخب الأردن في 17 مباراة وانتصر في 8 وتعادل في 2 وخسر 7.

ودرب عموتة من قبل الفتح الرباطي والسد القطري والوداد المغربي في ولايتين ومنتخب المغرب للمحليين ثم الأردن في تجربته الأخيرة.

الحسين عموتة الأردن الجزيرة الإماراتي
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