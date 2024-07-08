تعليق سارة سمير بعد اختيارها لرفع علم مصر في افتتاح الأولمبياد

أعربت سارة سمير بطلة رفع الأثقال عن سعادتها باختيارها لرفع علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد.

وكان ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية قد أعلن عن اختيار سارة سمير وأحمد الجندي لرفع علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد 2024 في باريس.

وكتبت سارة سمير عبر صفحتها الرسمية: "فخورة بشرف حمل علم بلدي في افتتاح أولمبياد باريس مع زميلي البطل الأولمبي أحمد الجندي".

وتابعت "يا له من شرف عظيم، إن شاء الله نقدر نفرح الشعب المصري ونرفع علم بلدنا عاليا في سماء باريس ونحيي نشيد بلدنا مصر العظيمة".

وحصدت سارة سمير على ميدالية برونزية في رفع الأثقال بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بينما حصل أحمد الجندي على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تبدأ أولمبياد باريس يوم 26 من الشهر الجاري على أن تنتهي 11 أغسطس المقبل.

وتسافر مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها بالأولمبياد بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 16 لاعبا احتياطيا أي إجمالي 165 رياضي.

وتوقع إدريس حصد البعثة المصرية ما يقارب من 7 إلى 11 ميدالية متنوعة.