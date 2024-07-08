تشكيل فاركو – عودة عمرو جمال أساسيا ضد الداخلية
الإثنين، 08 يوليه 2024 - 15:21
كتب : FilGoal
أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الداخلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويبدأ عمرو جمال بشكل أساسي بعدما دخل بديلا في المباراة الماضية ضد الزمالك.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين سيد – أحمد عوض – جابر كامل
خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – محمد فخري
الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال – سيف تيري
ويحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، أي يعني خروجه من منطقة الهبوط.
وتعادل فاركو في المباراة السابقة ضد الزمالك بهدف لكل فريق ليقتنص نقطة غالية.
ويتذيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 لقاء.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة التشكيل - الكرتي وماييلي أساسيان مع بيراميدز.. وساليفو يقود وسط الاتحاد مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الداخلية.. بداية الشوط الثاني اطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه خدمة في الجول - طرح تذاكر الأهلي ضد بيراميدز ضمن 3 مؤجلات مودرن سبورت يعلن الامتناع عن الأحاديث الإعلامية بشأن رفعت لحين انتهاء التحقيق متحدث وزارة الرياضة يكشف موعد نتيجة التحقيق بواقعة رفعت.. وتفسير المعايشة بتصريح السفر مواعيد مباريات الإثنين 8 يوليو 2024.. الأهلي ضد الطلائع ضمن 3 مباريات في الدوري