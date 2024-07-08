تشكيل فاركو – عودة عمرو جمال أساسيا ضد الداخلية

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

عمرو جمال - غنام محمد

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الداخلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويبدأ عمرو جمال بشكل أساسي بعدما دخل بديلا في المباراة الماضية ضد الزمالك.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين سيد – أحمد عوض – جابر كامل

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – محمد فخري

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال – سيف تيري

ويحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، أي يعني خروجه من منطقة الهبوط.

وتعادل فاركو في المباراة السابقة ضد الزمالك بهدف لكل فريق ليقتنص نقطة غالية.

ويتذيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 لقاء.

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