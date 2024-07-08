أولمبياد باريس – ضم لاعب ثالث فوق السن.. فرنسا تعلن القائمة النهائية

أعلن تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد 2024.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا الأولمبياد التي ستبدأ في 24 يوليو حتى 9 أغسطس.

وتم اختيار لاعب ثالث فوق السن بعدما كانت القائمة الأولية تضم ثنائي فقط.

وكان الثنائي هو أليكساندر لاكازيت لاعب ليون وجيان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس، وأصبح لويك بادي لاعب إشبيلية هو الثالث.

ويغيب كيليان مبابي عن القائمة بعد رفض نادي ريال مدريد مشاركته.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الأولى التي تضم كل من اليابان وأوزباكستان والأرجنتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوبيد نكامباديو (باريس إف سي)، جويلوم ريستيس (تولوز)، ثيو دي برسين (أوكسير).

خط الدفاع: برادلي لوكو (ستاد بريست)، كاستيلو لوكيبا (لايبزج)، كيليان سيلديليا (فريبورج)، أدريان تروفرت (ستاد رينيه)، سونجوتو ماجاسا (موناكو)، كريسلان ماتسيما (موناكو)، لويك بادي (إشبيلية).

خط الوسط: ماجنيس أكليوش (موناكو)، جوريس شوتارد (مونبيليه)، ديسيري دوي (ستاد رين)، مانو كوني (بوروسيا مونشنجلادباخ)، إنزو ميلو (شتوتجارت)، ليسلي أوجوتشوكو (تشيلسي)، أندي ديوف (لانس).

خط الهجوم: أرناود كاليمويندو (ستاد رينيه)، أليكساندر لاكازيت (أولمبيك ليون)، جيان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، مايكل أوليسي (كريستال بالاس)، ريان شرقي (ليون).