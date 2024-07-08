اطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اسم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت علي مركز شباب مسقط رأسه.

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر يوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وأفاد بيان وزارة الشباب والرياضة أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير شاملة لمركز شباب أحمد رفعت.

وأصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إبشان مشهر إشهار دائم عام 1976 علي مساحة 12 فدانا / 18 قیراطا، به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.