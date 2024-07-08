خدمة في الجول - طرح تذاكر الأهلي ضد بيراميدز ضمن 3 مؤجلات

طرحت شركة تذكرتي، تذاكر ثلاث مباريات مؤجلة من مسابقة الدوري المصري أبرزهم مواجهة المنافسة على قمة المسابقة بين الأهلي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل بالمباراة المؤجلة من الجولة 29.

بينما مؤجلة طلائع الجيش أمام الزمالك من الجولة 16 فتقام يوم الخميس في تمام السابعة مساء على استاد الكلية الحربية.

وأخيرا يواجه البنك الأهلي فريق سموحة على استاد القاهرة يوم 13 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة 29.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري بـ 65 نقطة من 26 مباراة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 54 نقطة ولديه أربع مباريات أقل من بيراميدز.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

- درجة ثالثة سفلي: 75 جنيه

- درجة ثالثة علوي: 75 جنيه

- درجة أولى: 250 جنيه

- كبار الزوار: 750 جنيه