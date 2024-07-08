تقرير تركي: بعد أن كان هدفا لـ جالاتاسراي.. موديست يقترب من الدرجة الثانية بتركيا

يقترب الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي السابق من الانتقال إلى دوري الدرجة الثانية في تركيا.

أنتوني موديست النادي : لاعب حر الأهلي

وبات موديست قريبا من نادي إغدر الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية.

وكشفت صحيفة فاناتيك التركية أن موديست مهاجم الأهلي السابق يقترب من اللعب لأحد فرق الدرجة الثانية لمدة موسم.

وأشار التقرير إلى أن موديست الذي يعتبر في نهاية مسيرته يوافق على اللعب في الدرجة الثانية مع فريق إغدر.

وأوضح أن موديست طالما ارتبط اسمه بنادي جالاتاسراي وكان هدفا للفريق خلال فترة من الفترات.

وانتهى تعاقد موديست مع الأهلي يوم 30 يونيو الماضي.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

وسبق وأن لعب موديست مع أندية نيس وسانت إيتيان الفرنسيين وهوفنهايم وكولن ودورتموند من ألمانيا.