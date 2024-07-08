إبراهيموفيتش يؤكد انسحاب ميلان من منافسة يونايتد على صفقة مهاجم بولونيا

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

أكد زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الرياضي لميلان انسحاب ناديه من صفقة ضم جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا في فترة الانتقالات الصيفية.

واقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع زيركزي، حسب شبكة ذا أثليتك والعديد من التقارير.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "جوشوا زيركزي؟ لقد أصبح من الماضي بالنسبة لنا".

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وأضاف السويدي "نضع أحد المهاجمين في ذهننا ولكنني لن أخبركم بالاسم".

وتابع "ندرس ملف المهاجم الجديد، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، ففترة الانتقالات ما زالت طويلة".

وأوضحت التقارير أنه تم الاتفاق على العقد الذي يربط بين مانشستر يونايتد وزيركزي، وعمولة وكيل اللاعب.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، ويبقى التعرف ما إذا كان سيتم تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 40 مليون يورو أو الاتفاق على سعر محدد.

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد ذكرت أن نادي مانشستر يونايتد أجرى مفاوضات جديدة مع زيركزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير عديدة أن إريك تين هاج مدرب يونايتد قد تحدث مع زيركزي عدة مرات عبر الهاتف.

وكان ميلان قد اتفق مع زيركزي على كافة بنود التعاقد وأخبر بولونيا بدفعه مبلغ الشرط الجزائي.

ولكن فشل ميلان في التوصل إلى اتفاق مع كيا جورابشيان حول عمولته بسبب مطالبه التي لم يتمكن النادي الإيطالي من دفعها.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي مع بولونيا تحت قيادة تياجو موتا وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وانتقل زيركزي إلى بولونيا قادما من بايرن ميونيخ مقابل 8 ملايين ونصف يورو في صيف 2022.

وبدأ زيركزي مسيرته في فريق شباب بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى بارما ومنه إلى أندرلاخت معارا ثم رحل نهائيا إلى بولونيا.

جوشوا زيركزي ميلان مانشستر يونايتد بولونيا
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