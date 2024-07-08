بعد تألقه مع إسبانيا في يورو 2024 – رويز يتحدث عن مستقبله مع سان جيرمان

تحدث فابيان رويز لاعب منتخب إسبانيا عن مستقبله مع باريس سان جيرمان واستمراره أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق رويز بشدة في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا رفقة إسبانيا، خاصة ضد ألمانيا في دور ربع النهائي.

وقال رويز لصحيفة لو باريزيان: "أشعر أنني بخير في باريس سان جيرمان وسعيد هناك، لدي عقد مع النادي لثلاثة أعوام".

وأتم "لا يزال لدينا العديد من الأهداف لتحقيقها في باريس سان جيرمان".

وسجل رويز هدفين مع إسبانيا في يورو 2024 ضد كرواتيا في أول مباراة في دور المجموعات، وكذلك ضد جورجيا في دور الـ16.

وتمكن رويز أيضا من الصناعة مرتين ضد كرواتيا وجورجيا.

ويتصدر رويز قائمة الجمع بين الأهداف والصناعة في البطولة بـ4 مرات بالتساوي مع كودي جاكبو لاعب هولندا وجيورجيس ميكاوتادزي لاعب جورجيا وداني أولمو لاعب إسبانيا.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من نابولي مقابل 22 ونصف مليون يورو.