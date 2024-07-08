رومانو: سان جيرمان يسعى إلى التعاقد مع كيميتش ونيفيز معا

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

يسعى نادي باريس سان جيرمان إلى تكوين وسط ملعب قوي بالتعاقد مع الثنائي جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ وجواو نيفيز لاعب بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن نادي العاصمة الفرنسية لا يريد التعاقد مع اللاعب الألماني كبديل لصفقة نيفيز، بل يريد التعاقد مع الثنائي معا.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مع بنفيكا صعبة بسبب طلبهم 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لكن كيميتش سيكون التعاقد معه أسهل.

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موقف كيميتش

ينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في صيف 2025 ولم يتم التجديد له حتى الآن.

وتحدث كيميتش عن هذه النقطة في وقت سابق لشبكة سكاي سبورت ألمانيا قائلا: "الأمر لا يعتمد علي فقط، لكن أيضا على رغبة النادي".

وأتم "يظل بايرن ميونيخ له الأولوية بالنسبة لي، ستتم المحادثات بشأن مستقبلي، لا يزال أمامي عام واحد على عقدي".

و خرج بايرن ميونيخ بدون أي ألقاب خلال الموسم المنقضي.

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