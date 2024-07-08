بايرن يسمح للاعبه الجديد بالمشاركة في الأولمبياد

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي بايرن ميونيخ سمح لمايكل أوليسي لاعبه الجديد بالمشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وأعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع مايكل أوليسي نجم كريستال بالاس يوم الأحد.

وذكر التقرير أن النادي البافاري سمح له بالمشاركة في الأولمبياد مع المنتخب الذي يقوده تييري هنري.

وغادر أوليسي معسكر منتخب فرنسا الأولمبي من أجل الخضوع للكشف الطبي مع بايرن والتوقيع على عقود انتقاله.

فقد شارك قبل أيام في مباراة منتخب فرنسا الأولمبي ضد باراجواي في مركز لاعب الوسط المهاجم خلف ألكسندر لاكازيت وجان فيليب ماتيتا.

وتكلفت الصفقة 53 مليون يورو بحسب التقارير.

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.

وبذلك يصبح أوليسي رابع أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.

وذكرت التقارير أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.