مودرن سبورت يعلن الامتناع عن الأحاديث الإعلامية بشأن رفعت لحين انتهاء التحقيق

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

شعار نادي مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي الامتناع عن الأحاديث الإعلامية حول الراحل أحمد رفعت لحين انتهاء لجنة التحقيقات من عملها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيقات للكشف عن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت.

وجاء بيان مودرن سبورت كالآتي:

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"يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفونية من أي مسئول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله".

"وذلك انتظارا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

الدوري المصري مودرن سبورت أحمد رفعت
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