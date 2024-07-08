متحدث وزارة الرياضة يكشف موعد نتيجة التحقيق بواقعة رفعت.. وتفسير المعايشة بتصريح السفر

تحدث محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن تكوين 3 لجان للتحقيق وكشف ملابسات سفر أحمد رفعت.

وكشف الشاذلي أن نتيجة التحقيق ستصدر خلال أيام بعد الاطلاع على كافة المستندات.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة dmc: "صدر قرارين من وزارة الشباب والرياضة بخصوص وفاة الراحل أحمد رفعت".

وكشف "تم تكوين لجنة من كبار قضاة الوزارة من أجل تحقيق موسع وشامل لكافة ملابسات سفر رفعت، والأمر الآخر هو لجنة طبية من كبار أساتذة الطب المعنيين بجراحات القلب والمخ والأعصاب وهناك لجنة تفتيش وزاري على الأطراف المعنية وهم النادي واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية".

وأوضح الشاذلي "تم عقد أول اجتماع للجنة الاستشارية المكونة من القضاة وطلبت قائمة كبيرة من المستندات سيتم الحصول عليها صباح اليوم الإثنين، كما كلفت لجنة التفتيش بالتواجد في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ونادي مودرن سبورت صباح اليوم أيضا".

وبسؤاله عن تصريح السفر وعلى من تقع المسؤولية أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة "الموضوع ببساطة شديدة أن أي لاعب يسافر لتمثيل فريقه في البداية يتم استخراج قرار وزاري لتمثيل النادي أو الدولة أو الاتحاد وبعد ذلك يتم استخدام ذلك القرار الوزاري من أجل تقديم طلب استخراج تصريح الجيش خاصة أن أغلب اللاعبين في سن التجنيد".

وتابع "نتعامل مع 800 - 900 لعبة على مستوى مصر بشكل يومي ويتم استخراج القرار الوزاري بصورة نمطية جدا، بمعنى إذا كان الأهلي سيسافر للمشاركة في بطولة إفريقية سيتم إرسال طلب من النادي بالمخاطبات الرسمية لتستخرج الوزارة قرار وزاري لكافة أعضاء البعثة، والأمر نفسه حتى لو لعبة فردية للاعب بنادي الزمالك مثلا".

وشدد الشاذلي "القرار الوزاري يحدد مدة السفر ويُسهل فقط الحصول على تصريح التجنيد لنفس المدة تقريبا بشرط العودة في نفس المدة التي خرج بها التصريح".

وكشف "مدة تصريح التجنيد لا تتخطى 3 أشهر، وهناك لبس في تفسير كلمة (معايشة) بالتصريح، هذه الكلمة تعبر عن فترة مؤقتة سواء لمشاركة في بطولة مجمعة أو منافسة أو حتى الاحتراف، الأمر ليس خاص باللاعبين فقط ولكن ينطبق على الطبيب والمهندس وأي شخص".

وواصل "أشرف صبحي اجتمع باللجان الثلاثة وشدد على أن التحقيق أعمى بعيدا عن الأسماء والأشخاص والمسميات والنتائج بناء على الأوراق والمستندات وإذا كانت هناك شبهة في أي شيء سيتم تحويل الأمور للجهات المعنية في الدولة".

واختتم الشاذلي تصريحاته "خلال أيام إن شاء الله ستتضح الأمور من اللجان المشكلة بوزارة الرياضة للتحقيق وكشف ملابسات قصة الراحل أحمد رفعت".