يورو 2024 - مدافع ريال مدريد جاهز لمواجهة إسبانيا رغم غيابه عن التدريبات

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

ذكرت جريدة ليكيب أن فيرلاند ميندي مدافع منتخب فرنسا لن يغيب عن مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

وذلك رغم غيابه عن تدريب الأحد.

وأوضح التقرير أن غياب مدافع ريال مدريد عن التدريب لن يمنعه من المشاركة يوم الثلاثاء ضد إسبانيا.

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ويظل ثيو هيرنانديز هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر، وسيظل كذلك حتى نهاية مشوار البطولة، لكن ميندي قد يكون البديل الأمثل في حالة حدوث أي شيء.

بعد إصابة لوكاس هيرنانديز في مايو، حصل ميندي، الذي غاب عن الديوك لمدة عامين تقريبًا، على استدعاء من ديدييه ديشامب.

وتغلب ميندي على لوكاس دين لاعب أستون فيلا ليحصل على مكان في تشكيلة يورو 2024.

على الرغم من لعبه دورًا بسيطًا في المباريات الودية التي سبقت البطولة، فليس من المستغرب أن ظهير ريال مدريد لم يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 بعد بسبب تألق ثيو هيرنانديز.

فيرلاند ميندي فرنسا إسبانيا يورو 2024
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