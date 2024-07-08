يورو 2024 - مدافع ريال مدريد جاهز لمواجهة إسبانيا رغم غيابه عن التدريبات

ذكرت جريدة ليكيب أن فيرلاند ميندي مدافع منتخب فرنسا لن يغيب عن مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

وذلك رغم غيابه عن تدريب الأحد.

وأوضح التقرير أن غياب مدافع ريال مدريد عن التدريب لن يمنعه من المشاركة يوم الثلاثاء ضد إسبانيا.

ويظل ثيو هيرنانديز هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر، وسيظل كذلك حتى نهاية مشوار البطولة، لكن ميندي قد يكون البديل الأمثل في حالة حدوث أي شيء.

بعد إصابة لوكاس هيرنانديز في مايو، حصل ميندي، الذي غاب عن الديوك لمدة عامين تقريبًا، على استدعاء من ديدييه ديشامب.

وتغلب ميندي على لوكاس دين لاعب أستون فيلا ليحصل على مكان في تشكيلة يورو 2024.

على الرغم من لعبه دورًا بسيطًا في المباريات الودية التي سبقت البطولة، فليس من المستغرب أن ظهير ريال مدريد لم يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 بعد بسبب تألق ثيو هيرنانديز.

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