بيلد: نجم بايرن يخضع لعملية جراحية
الإثنين، 08 يوليه 2024 - 11:24
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة بيلد أن ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ خضع لعملية جراحية بسيطة في الفخذ صباح الاثنين.
ويريد اللاعب أن يستعيد لياقته خلال 3-4 أسابيع ليشارك في فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني.
ومن المتوقع أن يكون ليروي جاهزا للعودة مع بقية اللاعبين الدوليين في 29 يوليو.
ساني عانى من ألم شديد استمر لأسابيع، لم يكن أمامه أي بديل سوى إجراء عملية جراحية.
وشارك ساني مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.
لكنه ودع البطولة من ربع النهائي على يد إسبانيا.
وانتصر المنتخب الإسباني على المانشافت بهدفين مقابل هدف.
ليتأهل لملاقاة فرنسا في نصف النهائي.
video:1
نرشح لكم
يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة آس: لونين يفتح أبواب رحيله من مدريد.. والمرشح لخلافته تقرير: برشلونة يتواصل مع ألكانتارا من أجل منصب في الجهاز الفني بعد اقترابه من مارسيليا.. رئيس لاتسيو: سنتعاقد مع لاعب أفضل من جرينوود بـ10 مرات أولمبياد باريس – ضم لاعب ثالث فوق السن.. فرنسا تعلن القائمة النهائية تقرير تركي: بعد أن كان هدفا لـ جالاتاسراي.. موديست يقترب من الدرجة الثانية بتركيا تغلب على يوفنتوس؟ رومانو: مارسيليا يقترب من الاتفاق مع يونايتد لضم جرينوود بعد تألقه مع إسبانيا في يورو 2024 – رويز يتحدث عن مستقبله مع سان جيرمان