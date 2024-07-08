بيلد: نجم بايرن يخضع لعملية جراحية

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

ليروي ساني - ألمانيا ضد فرنسا

ذكرت جريدة بيلد أن ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ خضع لعملية جراحية بسيطة في الفخذ صباح الاثنين.

ويريد اللاعب أن يستعيد لياقته خلال 3-4 أسابيع ليشارك في فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني.

ومن المتوقع أن يكون ليروي جاهزا للعودة مع بقية اللاعبين الدوليين في 29 يوليو.

أخبار متعلقة:
"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي تقرير: انهيار مفاوضات اتحاد جدة مع بيولي بعد استقالة رئيس النادي رابع أغلى لاعب في تاريخه.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع أوليسي أدريان يعلن رحيله عن ليفربول بعد 5 مواسم

ساني عانى من ألم شديد استمر لأسابيع، لم يكن أمامه أي بديل سوى إجراء عملية جراحية.

وشارك ساني مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.

لكنه ودع البطولة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

وانتصر المنتخب الإسباني على المانشافت بهدفين مقابل هدف.

ليتأهل لملاقاة فرنسا في نصف النهائي.

ليروي ساني ألمانيا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة آس: لونين يفتح أبواب رحيله من مدريد.. والمرشح لخلافته تقرير: برشلونة يتواصل مع ألكانتارا من أجل منصب في الجهاز الفني بعد اقترابه من مارسيليا.. رئيس لاتسيو: سنتعاقد مع لاعب أفضل من جرينوود بـ10 مرات أولمبياد باريس – ضم لاعب ثالث فوق السن.. فرنسا تعلن القائمة النهائية تقرير تركي: بعد أن كان هدفا لـ جالاتاسراي.. موديست يقترب من الدرجة الثانية بتركيا تغلب على يوفنتوس؟ رومانو: مارسيليا يقترب من الاتفاق مع يونايتد لضم جرينوود بعد تألقه مع إسبانيا في يورو 2024 – رويز يتحدث عن مستقبله مع سان جيرمان
أخر الأخبار
بـ 8 أهداف.. أبو علي يقترب من تحقيق رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري 15 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة 17 دقيقة | الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في طلائع الجيش 21 دقيقة | الدوري المصري
الضحية المفضلة.. عمرو السولية يعمق رقمه أمام طلائع الجيش 22 دقيقة | الدوري المصري
الثانية على التوالي والمساهمة السابعة.. عمر كمال يواصل الصناعة مع الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا أكثر من أبهرت الناس حتى الآن.. ومبابي كاد أن يغادر البطولة 34 دقيقة | ألمانيا 2024
الثالثة على التوالي والأول ذهابا وإيابا.. وسام أبو علي لا يتوقف عن التسجيل 48 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: الضغط على الأهلي وليس علينا 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي