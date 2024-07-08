بيلد: نجم بايرن يخضع لعملية جراحية

ذكرت جريدة بيلد أن ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ خضع لعملية جراحية بسيطة في الفخذ صباح الاثنين.

ويريد اللاعب أن يستعيد لياقته خلال 3-4 أسابيع ليشارك في فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني.

ومن المتوقع أن يكون ليروي جاهزا للعودة مع بقية اللاعبين الدوليين في 29 يوليو.

ساني عانى من ألم شديد استمر لأسابيع، لم يكن أمامه أي بديل سوى إجراء عملية جراحية.

وشارك ساني مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.

لكنه ودع البطولة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

وانتصر المنتخب الإسباني على المانشافت بهدفين مقابل هدف.

ليتأهل لملاقاة فرنسا في نصف النهائي.

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