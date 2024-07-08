مواعيد مباريات الإثنين 8 يوليو 2024.. الأهلي ضد الطلائع ضمن 3 مباريات في الدوري

يشهد اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 ثلاث مباريات من الجولة 30 بمسابقة الدوري.

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الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 30 في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد المكس بالإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة يد

يلعب منتخب مصر وديا أمام سلوفينيا في تمام الثامنة من مساء اليوم.

ويأتي اللقاء ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس نهاية الشهر الجاري.