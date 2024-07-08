الكومي: ندرس تسمية الدوري باسم رفعت.. ولذلك لا يمكن إلغاؤه

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 03:35

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

نفى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما تردد عن رغبة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في الرحيل بعد أزمة اختيارات اللاعبين وعدم إمكانية الحصول على اللاعبين فوق السن الذين طلبهم.

وقال إيهاب الكومي في تصريحاته للقناة الأولى: "ميكالي لم يطلب الرحيل إطلاقا، ولا يوجد أي نادٍ رفض إرسال لاعبيه تحت السن ولكن الأزمة كانت في اللاعبين فوق السن".

وعن إمكانية عودة إبراهيم عادل لصفوف بيراميدز وأحمد نبيل كوكا للأهلي قبل مواجهة الفريقين المقبلة قال: "لن يخرج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي".

أخبار متعلقة:
الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط

أما عن أزمة الدوري وتأخر نهايته قال: "قد يكون هناك نظام جديد للموسم المقبل بناء على التنسيق مع الأندية، ولا يمكن إلغاء الدوري".

وأوضح "من يده في المياه ليس كمن يده في النار. من السهل أن أدعي البطولة ولكن كرة القدم أصبحت لعبة أموال، هناك مبالغ باهظة سيتم ردها لشركات الرعاية، وحينها الأندية هي من سترفض إلغاء الدوري".

أما عن تكرار سفر جمال علام رئيس اتحاد الكرة قالأ: "هو لا يكلف الاتحاد المصري جنيها. سفره الكثير يرجع لكونه رئيس اتحاد شمال إفريقيا، ولم تحدث أي أزمة بسبب السفر".

وعن أزمة مستحقات روي فيتوريا المدرب السابق للمنتخب قال: "فيتوريا تلقى مستحقات 3 أشهر ومحاميه أرسل في طلب 70 ألف دولار ولكننا نرفض ذلك وموقفنا سليم 100%، فلم يكن هناك شرط جزائي من الأساس في عقده".

وعن الأزمات التي تواجه الدرجات الأدنى للمسابقات المصرية قال: "تكلفة إيجار سيارة الإسعاف في دوري الدرجة الثانية 1500 جنيه في المباراة الواحدة وهذا أمر مكلف جدا على الأندية، ولذلك يتجه النادي يتجه إلى سيارة نقل الموتى أو سيارة من جمعية خيرية".

وعن مستقبل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قال: "سيرحل عقب نهاية عقده، والبديل الأقرب مصري".

وأخيرا كشف "سنطرح فكرة تسمية دوري هذا الموسم باسم أحمد رفعت ونرحب بالفكرة".

وتوفي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح أمس الأحد 6 يوليو.

إيهاب الكومي الدوري المصري أحمد رفعت فيتور بيريرا
نرشح لكم
"لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت مدرب الإسماعيلي: نريد من حكام تقنية الفيديو أن "تأخد بالها مننا" غياب الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت خبر في الجول - تم الاتفاق.. أحمد عادل إلى زد
أخر الأخبار
الكومي: ندرس تسمية الدوري باسم رفعت.. ولذلك لا يمكن إلغاؤه ساعة | الدوري المصري
"لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ 2 ساعة | الدوري المصري
كيروش يودع أحمد رفعت: كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي 2 ساعة | الكرة المصرية
للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش 3 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت 4 ساعة | الدوري المصري
"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي