الكومي: ندرس تسمية الدوري باسم رفعت.. ولذلك لا يمكن إلغاؤه

نفى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما تردد عن رغبة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في الرحيل بعد أزمة اختيارات اللاعبين وعدم إمكانية الحصول على اللاعبين فوق السن الذين طلبهم.

وقال إيهاب الكومي في تصريحاته للقناة الأولى: "ميكالي لم يطلب الرحيل إطلاقا، ولا يوجد أي نادٍ رفض إرسال لاعبيه تحت السن ولكن الأزمة كانت في اللاعبين فوق السن".

وعن إمكانية عودة إبراهيم عادل لصفوف بيراميدز وأحمد نبيل كوكا للأهلي قبل مواجهة الفريقين المقبلة قال: "لن يخرج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي".

أما عن أزمة الدوري وتأخر نهايته قال: "قد يكون هناك نظام جديد للموسم المقبل بناء على التنسيق مع الأندية، ولا يمكن إلغاء الدوري".

وأوضح "من يده في المياه ليس كمن يده في النار. من السهل أن أدعي البطولة ولكن كرة القدم أصبحت لعبة أموال، هناك مبالغ باهظة سيتم ردها لشركات الرعاية، وحينها الأندية هي من سترفض إلغاء الدوري".

أما عن تكرار سفر جمال علام رئيس اتحاد الكرة قالأ: "هو لا يكلف الاتحاد المصري جنيها. سفره الكثير يرجع لكونه رئيس اتحاد شمال إفريقيا، ولم تحدث أي أزمة بسبب السفر".

وعن أزمة مستحقات روي فيتوريا المدرب السابق للمنتخب قال: "فيتوريا تلقى مستحقات 3 أشهر ومحاميه أرسل في طلب 70 ألف دولار ولكننا نرفض ذلك وموقفنا سليم 100%، فلم يكن هناك شرط جزائي من الأساس في عقده".

وعن الأزمات التي تواجه الدرجات الأدنى للمسابقات المصرية قال: "تكلفة إيجار سيارة الإسعاف في دوري الدرجة الثانية 1500 جنيه في المباراة الواحدة وهذا أمر مكلف جدا على الأندية، ولذلك يتجه النادي يتجه إلى سيارة نقل الموتى أو سيارة من جمعية خيرية".

وعن مستقبل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قال: "سيرحل عقب نهاية عقده، والبديل الأقرب مصري".

وأخيرا كشف "سنطرح فكرة تسمية دوري هذا الموسم باسم أحمد رفعت ونرحب بالفكرة".

وتوفي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح أمس الأحد 6 يوليو.