الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟

طالب أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بمحاسبة جميع الأطراف المعنية فيما يخص ما حدث للراحل أحمد رفعت قبل وفاته.

وقال الرمادي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حاسبوا الكبير قبل الصغير. أندهش من فتح وزارة الرياضة لتحقيق فيما حدث لرفعت وهي من المدانين".

وأوضح "نحن ندمر اللاعبين. مسألة أحمد رفعت تحتاج لشفافية وتحقيق معلن. أشعر بأني لا أريد العمل في الرياضة وسط هذه الأجواء".

وأكمل "هل يجب انتظار قرار مجلس الوزراء؟ أين من يديرون كرة القدم ويجعلون اللاعبين يلعبون في الرابعة عصرا"؟

وتابع "يجب أن يكشفوا على اللاعبين ويروا حالتهم وأجهزتهم الحيوية كيف ستتأثر مع مرور السنوات بهذا الشكل، من المسؤول عن تدمير شباب مصر"؟

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.