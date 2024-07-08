كيروش يودع أحمد رفعت: كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي

أرسل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رسالة وداعية عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكتب كيروش عبر إنستجرام:

لقد كان شخصًا طيبًا وموهبة كروية خالصة. روحه وقلبه وُلدا للاستمتاع بالجانب الجميل من اللعبة، وكرته المهارية جلبت السحر لملاعب كرة القدم.

تشرفت بتشارك طريق الحياة مع أحمد رفعت. سيبقى دائمًا في قلبي وصلواتي، وأنا أؤمن أن الإله سيحميه برحمته وعطفه.

أشكرك يا صديقي على كل شيء قدمته لمصر ولفريقي، لقد كان ذلك شرفًا لي.

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ولعب رفعت تحت قيادة كيروش مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، التي حقق فيها الفراعنة المركز الرابع.

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.