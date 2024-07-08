للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 01:46

كتب : FilGoal

حمادة القلاوي - حكم

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم إدارة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي مع الطلائع على استاد القاهرة يوم الإثنين 8 يوليو في الساعة السابعة مساء.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ويدير المباراة حمادة القلاوي كحكم للساحة.

ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح ونور الدين سعيد.

الحكم الرابع سيكون مبروك نبيل، بينما يقود عمرو الشناوي تقنية الفيديو، ويعاونه هاني خيري.

ولم يسبق للقلاوي إدارة أي مباراة سواء للأهلي أو طلائع الجيش في الموسم الحالي.

وهذه ستكون المباراة الرابعة للقلاوي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الحكم أدار فوز المصري على فاركو 1-0 في الجولة الثانية، وتعادل سموحة والبنك الأهلي 1-1 في الجولة الـ 12، ثم تعادل الإسماعيلي ومودرن فيوتشر (مودرن سبورت حاليا) 1-1 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 4 مباريات أكثر.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

حمادة القلاوي الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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